Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что тут есть несколько нюансов, от которых зависит ситуация с артиллерией. Ее нужно держать буквально на всех участках фронта.

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Какое преимущество имеет Россия

Как отметил Нарожный, в случае с артиллерией многое зависит от стволов, которые могут изнашиваться. Еще один важный фактор – количество снарядов. Сейчас враг имеет преимущество в артиллерии.

У врага преимущество где-то в 1,5-2 раза по количеству выстрелов. Наши союзники наращивают производство снарядов. А мы эффективно работаем по логистике врага. Были удары по арсеналам, уничтожение нефтяных баз. Для транспортировки большого количества снарядов нужны нефтепродукты,

– считает Нарожный.

Говорить о паритете с врагом еще рано. Но Украина работает, чтобы его достичь. Наше государство производит собственную артиллерийскую самоходную установку "Богдана". Также есть контракты с международными партнерами по передаче артиллерийских систем. Вот буквально 13 января было сообщение, что Украина получила первую установку RCH 155 от Германии.

Союзники также работают над расширением производства снарядов. Один из заводов Rheinmetall должен заработать к середине 2025 года. Поэтому есть надежда, что ситуация с боеприпасами станет еще лучше.