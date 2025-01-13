Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Tagesschau. Установка может запускать как обычные, так и высокоточные снаряды на расстояние до 54 километров.

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Более 50 современных САУ Германия планирует передать Украине

Посол Украины в Германии Алексей Макеев лично принял первую установку в Касселе, где их производит производитель танков KNDS. Всего Германия планирует передать для ВСУ 54 такие колесные гаубицы.

Отмечается, что первые 6 установок останутся в Германии для обучения украинских военных.

Первую САУ для Украины лично передал министр обороны Германии Борис Писториус. Алексей Макеев оценил такую помощь для Украины и поблагодарил партнеров.

Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир надо бороться. Приятно знать, что Германия на стороне Украины,

– отметил Алексей Макеев во время передачи современных установок.

Краткая характеристика САУ RCH 155

Самоходная установка RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) может стрелять во время движения без какого-либо влияния на точность удара. Это позволяет САУ быть неуловимой во время контрбатарейной борьбы с противником.

Этой САУ можно управлять дистанционно и запускать по одному объекту сразу 4 снаряда. Скорость стрельбы установки – до 9 выстрелов в минуту.

Экипаж RCH 155 обеспечен защитой и высокой мобильностью благодаря колесной платформе Boxer, вместо гусеничной.

Производитель САУ RCH 155 может открыть филиал в Украине

Европейская оборонная компания KNDS, объединяющая немецкую Krauss-Maffei Wegmann и французскую Nexter, сообщала об открытии подразделения в Украине. Эти компании производят современные САУ и другое вооружение. В сотрудничестве компании с украинскими предприятиями запланировано изготовить для ВСУ 155-мм артиллерийские снаряды и запасные части по современным технологиям.