Про це 24 Канал пише з посиланням на Tagesschau. Установка може запускати як звичайні, так і високоточні снаряди на відстань до 54 кілометрів.

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Понад 50 сучасних САУ Німеччина планує передати Україні

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв особисто прийняв першу установку у Касселі, де їх виготовляє виробник танків KNDS. Усього Німеччина планує передати для ЗСУ 54 такі колісні гаубиці.

Зазначається, що перші 6 установок залишаться в Німеччині для навчання українських військових.

Першу САУ для України особисто передав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Олексій Макеєв оцінив таку допомогу для України та подякував партнерам.

Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. За мир треба боротися. Приємно знати, що Німеччина на боці України,

– зазначив Олексій Макеєв під час передачі сучасних установок.

Коротка характеристика САУ RCH 155

Самохідна установка RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) може стріляти під час руху без будь-якого впливу на точність удару. Це дозволяє САУ бути швидкою під час контрбатарейної боротьби з противником.

Цією САУ можна керувати дистанційно та запускати по одному об'єкту одразу 4 снаряди. Швидкістю стрільби установки – до 9 пострілів за хвилину.

Екіпаж RCH 155 забезпечений захистом і високою мобільністю завдяки колісній платформі Boxer.

Виробник САУ RCH 155 може відкрити філію в Україні

Європейська оборонна компанія KNDS, що об'єднує німецьку Krauss-Maffei Wegmann та французьку Nexter, повідомляла про відкриття підрозділу в Україні. Ці компанії виготовляють сучасні САУ та інше озброєння. У співпраці компанії з українськими підприємствами заплановано виготовити для ЗСУ 155-мм артилерійські снаряди та запасні частини за сучасними технологіями.