Артиллерия Выговцов уничтожила российский "Бук": фото до и после

Бойцы 28-й бригады имени Выговского продолжают уничтожать вражескую технику. В этот раз их артиллерия разбила российский зенитно-ракетный комплекс "Бук".

В сети показали фото "Бука" до и после работы Выговцев.

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Жил-был один маленький российский зенитно-ракетный комплекс "Бук", пока не завезли его в Украину,

– написали защитники.

К слову, Выговцы уже четыре раза разбивали понтонную переправу врага в одном и том же месте. Шутят, может быть, у россиян такая тактика.

Выговцы уничтожили российский "Бук" / Фото со страницы бригады в фейсбуке

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