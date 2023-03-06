Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, в начале полномасштабного вторжения России в Украину страна-террористка ежедневно совершала 80 тысяч артиллерийских ударов по Украине, но из-за износа артиллерийских установок этот показатель сейчас держится на 15 – 20 тысячах выстрелов в день.

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Российское нашествие не могли перекрыть

Андрей Крамаров отметил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения в страны Запада просто не было даже такого количества артиллерии, чтобы покрыть количественно и качественно российскую. Тогда Россия обстреливала Украину 70 – 80 тысяч раз в день.

После того, как Украина получила западные образцы вооружения, украинские военные начали выявлять их недостатки и преимущества. По словам военного эксперта, некоторая артиллерийская техника оказалась гораздо эффективнее и выносливее, чем от нее ожидали, а некоторые образцы имели проблемы.

Россия "перестаралась"

Крамаров рассказал, что столь интенсивное использование артиллерийских установок Россией привело к тому, что ее техника начала изнашиваться и ломаться.

Качество тех образцов советского и постсоветского вооружения, которое было в России, с такой безумной интенсивностью его использования начало стремительно падать,

– сказал военный эксперт.

Андрей Крамар добавил, что после этих проблем интенсивность российских обстрелов снизилась до 15 – 20 тысяч в день, в то время как Украина выстреливает примерно 5 тысяч боеприпасов в день.

Украина достигла паритета в артиллерии: смотрите видео

"Там, где россияне тратят 10 – 12 тысяч артиллерийских выстрелов, наша артиллерия тратит 3, но они приходят точно в цель", - отметил Крамаров.

При этом он добавил, что при имеющейся поддержке Украина может производить 7 – 8 тысяч выстрелов, которые будут точнее и эффективнее российских. По словам военного эксперта, это означает, что Украина достигла паритета в артиллерии, но необходимо его превзойти.

Паритета мы уже достигли, это статус-кво, который нужно переломить, а чтобы его переломить нужно достичь трехкратного количества, а в эффективности,

– сказал Крамаров.

Военный эксперт объяснил, что Украина хоть и не достигла такого количества артиллерии как в России, но смогла достичь паритета благодаря современным технологическим артиллерийским установкам и снарядам, эффективно и точно уничтожающим цели.

Ситуация на фронте: главное