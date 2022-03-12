Артиллеристы Объединенных сил продолжают превращать "вторую армию мира" в кучу лома

Украинские бойцы продолжают давать отпор врагу. Наши артиллеристы превращают "вторую армию мира" в груду лома.

На странице Минобороны обнародовали видео, как наши артиллеристы ликвидируют технику врага.

Важно Спасенные жизни и инфраструктура: силы ПВО сбили над Днепром 2 ракеты оккупантов

Заметим, что наши Вооруженные силы не только уничтожают вражескую технику, но и забирают определенные трофеи. К примеру, оперативное командование "Север" 10 марта сообщило, что на Черниговщине одно из подразделений победило в бою оккупантов. Это произошло несмотря на то, что силы русских преобладали.

"В результате этого боя мы теперь имеем 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину. Верьте в своих защитников! Вместе к победе!" – написали в командовании.

Как украинская артиллерия ликвидирует технику врага: смотрите видео

Ранее украинский лидер призвал использовать танки врага, бронемашины, боеприпасы на нашу оборону. Украинские бойцы неоднократно "отжимали" технику у врага. Это изрядно деморализует армию противника.

Возле Одессы 600 российских морпехов не захотели воевать и устроили бунт: смотрите видео