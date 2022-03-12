На сторінці Міноборони оприлюднили відео, як наші артилеристи ліквідовують техніку ворога.

Важливо Врятовані життя та інфраструктура: сили ППО збили над Дніпром 2 ракети окупантів

Зауважимо, що наші Збройні Сили не лише знищують ворожу техніку, але й забирають певні трофеї. До прикладу, оперативне командування "Північ" 10 березня повідомило, що на Чернігівщині один з підрозділів переміг в бою окупантів. Це сталося попри те, що сили росіян переважали.

"У результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину. Вірте у своїх захисників! Разом до перемоги!", – написали у командуванні.

Як українська артилерія ліквідовує техніку ворога: дивіться відео

Раніше український лідер закликав використовувати танки ворога, бронемашини, боєприпаси на нашу оборону. Українські бійці неодноразово "віджимали" техніку у ворога. Це неабияк деморалізує армію противника.