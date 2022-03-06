Радісною новиною поділився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він оприлюднив світлини з місця події.
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Наші #ССО наводять жах на ворога. Тихо прийшов, танк віджав, тихо пішов. Воюємо. Перемагаємо. Пам'ятаємо,
– мовиться у повідомленні.
Українці – у захваті. Вони пишуть, що пишаються героями й бажають їм "вдалого полювання".
ССО "віджали" російський танк / Головнокомандувач ЗСУ
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