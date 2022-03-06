Зокрема, експерти розповіли, як чинити спротив окупантам, не вдаючись до збройної боротьби, та як психологічно тиснути на росіян.
До теми Готуйтесь окупанти, вашою ж технікою будемо вас "лупити", – Кім показав трофейний "Тигр"
Але для спротиву треба мати відповідні знання та навички. Тож, ми оприлюднили посилання, які стануть у нагоді українцям.
Ти станеш непомітним месником, якого будуть боятися окупанти. Разом ми перетворимо життя окупантів на пекло,
– йдеться в повідомленні ЗСУ.
ССО ЗСУ поширили правила опору для українців
- Як чинити спротив окупантам не вдаючись до збройної боротьби – конкретні поради за посиланнням.
- Як не залишати слідів при переписці та перегляді сайтів – поради та інструкції читайте тут.
- Як збирати та передавати інформацію про ворога – правила щодо української розвідки за цим посиланням.
- Поради, як діяти при пораненні, травмах, і як надавати першу допомогу – читайте тут.
- Як психологічно тиснути на окупаційних солдатів та офіцерів – дивіться за посиланням.
Додамо, що Росія вже багато років розповсюджує фейки і пропагандистську брехню про Україну. А після відкритого нападу їхня кількість збільшилася в десятки разів. 24 канал спільно з агенцією POstmen і ЦПК пропонує вам підбірку найлютіших фейків Росії.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!