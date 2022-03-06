Зокрема, експерти розповіли, як чинити спротив окупантам, не вдаючись до збройної боротьби, та як психологічно тиснути на росіян.

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Але для спротиву треба мати відповідні знання та навички. Тож, ми оприлюднили посилання, які стануть у нагоді українцям.

Ти станеш непомітним месником, якого будуть боятися окупанти. Разом ми перетворимо життя окупантів на пекло,

– йдеться в повідомленні ЗСУ.

ССО ЗСУ поширили правила опору для українців

Як чинити спротив окупантам не вдаючись до збройної боротьби – конкретні поради за посиланнням.

Як не залишати слідів при переписці та перегляді сайтів – поради та інструкції читайте тут.

Як збирати та передавати інформацію про ворога – правила щодо української розвідки за цим посиланням.

Поради, як діяти при пораненні, травмах, і як надавати першу допомогу – читайте тут.

Як психологічно тиснути на окупаційних солдатів та офіцерів – дивіться за посиланням.

Додамо, що Росія вже багато років розповсюджує фейки і пропагандистську брехню про Україну. А після відкритого нападу їхня кількість збільшилася в десятки разів. 24 канал спільно з агенцією POstmen і ЦПК пропонує вам підбірку найлютіших фейків Росії.

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