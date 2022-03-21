Артиллеристы показали, как дают отпор оккупантам: впечатляющее видео

Украинская артиллерия эффективно работает, уничтожая российских захватчиков. Подтверждением этого является соответствующее видео работы артиллеристов.

Военные отмечают, что каждый день доказывают оккупантам свои аргументы, почему он напрасно пришел на нашу землю. Также показывают, что думают об их преступлениях.

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Воины-артиллеристы со рвением и профессионализмом круглосуточно присылают оккупантам свое "аргументированное мнение" по поводу их преступных действий. А чтобы их точно услышали, используют для этого очень убедительный "мессенджер",

– говорится в сообщении.

Работа украинской артиллерии: смотрите видео

Командиры оккупантов говорят им, что они сами должны искать продукты: смотрите видео