Попы прижали, а бабушки ударили по лицу, – боец, на которого напали в храме УПЦ МП

Военный Артур Ананьев, избитый в церкви УПЦ МП в Хмельницком, рассказал подробности того дня. Видео с нападением на него облетело сеть, вызвав резонанс. А община уже через несколько часов приняла решение перейти в ПЦУ.

Артур Ананье рассказал, кто именно его избивал в церкви УПЦ МП. Сейчас он находится в больнице, однако после выздоровления сделает все, чтобы привлечь к ответственности всех причастных.

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Как все начиналось

Ананьев рассказал, что пришел в церковь один. Он отметил, что если бы был не один, за него хотя бы кто-то вступился и вмешался в драку, чтобы его защитить.

Когда военный зашел в храм, сначала где-то минут 10 – 15 стоял и слушал службу. А потом подошел ближе к кафедре и громко спросил людей, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат. По словам Ананьева, сразу после этого на него налетели священники с пинками.

Я ожидал, что я смогу достучаться до сознания людей. Возможно, кому-то еще не сильно промыли голову идеологией "русского мира". Впрочем, никто не вступился за меня. Лишь одна женщина спросила: "Что же вы бьете военного?" И еще один мужчина подошел со словами: "Что же вы делаете? Надели рясу, а сейчас душите человека. Как такое может быть?" А остальные просто стояли. Помню, две бабушки еще подошли ко мне и ударили по лицу, когда попы меня прижали к стене,

– сказал он.

Ананьев подчеркнул, что сам он никого не толкал – толкали все именно его. И это было очень неожиданно, что в церкви такое может произойти.

Когда завязалась драка, он (священник – 24 Канал) сам толкнул кафедру, с которой упала книга. У меня до сих пор перед глазами летящий на меня священник. Хватает меня за руки, начинает бить ногами. Хотел бросить меня на землю. В это время я уже не видел, что происходило за кафедрой. Только слышал, что я сбросил Евангелие. Хотя я не касался вообще Евангелия,

– добавил он.

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Военный назвал тех, кто его избивал

Прежде всего, Ананьев указал на Игоря Слободяна. Он известен в кругах Хмельницкого как некий "православный криминальный авторитет".

Я его видел, когда он с православным братством приезжал в церкви, чтобы не разрешить людям переходить в ПЦУ. На самом деле, в этом братстве есть криминальные элементы. Можно даже сказать, что криминальные авторитеты. Также есть люди с наркотической зависимостью, есть с кучей статей и дел за избиение жен и женщин дома. Весь этот контингент собрался в этом православном братстве. Они ездили и не давали жизни людям. Этот Слободян постоянно был с ними,

– рассказал Ананьев.

Всего военного избивали около 5 человек. Один из них – Павел по кличке "Мойка". По словам Ананьева, он был в черной рясе и давил ему на живот и грудь. Других он пока не будет называть, чтобы не помешать следствию.

Думаю, что все люди, которые меня избивали, как раз из этого их "силового батальона" – братства. Этих лиц сейчас устанавливает следствие. Я не хочу разглашать всю информацию, чтобы не помешать следствию. Если захотят вручить еще кому подозрение, то этот человек тоже может убежать и избежать наказания,

– заявил военный.

Недавно местный депутат заявил, что основной фигурант драки – священнослужитель Игорь Слободян – после возбуждения уголовного дела сбежал из города. Его могут объявить в розыск.