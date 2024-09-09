Еще вечером в соцсетях появилось видео, на котором юноши играют в волейбол в спортзале, как вдруг один из них падает на пол. Отмечалось, что реанимационные мероприятия не помогли спасти 19-летнего парня.

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Погиб курсант 2-курса ОГУВД

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры!

Игра в волейбол, которая завершилась трагедией: смотрите видео

Утром 9 сентября Одесский ГУВД сообщил трагическую новость о преждевременной смерти своего курсанта. Речь идет о том, что у студента 2-го курса факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины ОГУВД рядового полиции Артура Дидура внезапно остановилось сердце.

Артур был добрым, отзывчивым человеком, надежным товарищем, добросовестным и ответственным курсантом. Светлый, искренний и жизнерадостный, настойчивый, трудолюбивый и целеустремленный – именно таким вспоминают Артура его однокурсники,

– говорится в сообщении учебного заведения.

К слову, в Полтаве попрощались с шестью погибшими в результате ракетного удара по Институту связи.