Ще надвечір у соцмережах з'явилося відео, на якому юнаки грають у волейбол у спортзалі, як раптом один із них падає на підлогу. Зазначалося, що реанімаційні заходи не допомогли врятувати 19-річного хлопця.

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Загинув курсант 2-курсу ОДУВС

Увага! Відео містить чутливі кадри!

Гра у волейбол, яка завершилася трагедією: дивіться відео

Вранці 9 вересня Одеський ДУВС повідомив трагічну новину про передчасну смерть свого курсанта. Йдеться про те, що у студента 2-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України ОДУВС рядового поліції Артура Дідура раптово зупинилося серце.

Артур був доброю, чуйною людиною, надійним товаришем, сумлінним та відповідальним курсантом. Світлий, щирий та життєрадісний, наполегливий, працьовитий і цілеспрямований – саме таким згадують Артура його однокурсники,

– йдеться у повідомленні навчального закладу.

До слова, у Полтаві попрощалися з шістьма загиблими внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку.