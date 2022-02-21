Асад уже заявил о готовности признать боевиков на Донбассе

Сирия отреагировала на подписание Владимиром Путиным скандального указа о признании главарей псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". Глава страны Башар Асад тоже якобы готов признать независимость этих оккупированных территорий.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на слова депутата Госдумы России Дмитрия Саблина.

Важно Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса

Отметим, что Асад является давним другом российского режима и лично Владимира Путина. А российские войска воевали на стороне армии президента Башара Асада.

Псевдореспублики признают себе подобных

Отметим, что ни одна цивилизованная страна мира не признает независимость временно оккупированных территорий Украины. Это категорически противоречит международному праву.

Поэтому, сейчас главари боевиков могут надеяться лишь на признание со стороны таких же псевдореспублик, ранее созданных Россией. Речь идет о Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье и других.

Больше о признании боевиков на Донбассе

Наши партнеры ожидаемо осуждают циничные действия Путина. Они называют это нарушением территориальной целостности и поддерживают Украину.

Владимир Путин 21 февраля обратился к россиянам. Во время своей затяжной речи он сделал ряд возмутительных и циничных заявлений. "Вишенкой на торте" стало признание квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" независимыми.

Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса: смотрите видео