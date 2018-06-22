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Асад нанес авиаудары на юго-западе Сирии

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Авиаудары армии Асада
Авиаудары армии Асада / УНИАН

Военные самолеты сирийской армии сбросили бочковые бомбы на районы на юго-западе Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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По данным правозащитников в район города Деръа правительственные войска сбросили 12 бочковых бомб. Атака привела к значительным разрушениям местной инфраструктуры, однако уточняется, что человеческих жертв нет.

Напомним, авиация Асада нанесла удары по сирийской провинции Идлиб, жертвами которых стали 17 человек. В частности, под прицел попала детская больница в Тафтаназе: там погибло 3 детей. Также вечером, 7 июня, по меньшей мере 44 человека погибли и 60 были ранены в результате вероятных авиаударов России в провинции Идлиб в Сирии. Добавим, что Россия участвует в войне в Сирии с сентября 2015 года на стороне сил президента страны Башара Асада. Идлиб остается последним значительным оплотом повстанцев, которые воюют против сил Асада.

Теги: Новости политики Оружие авиация Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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