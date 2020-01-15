Асад вместе с Россией ударили бомбами по Идлибу: много жертв

Россия и силы сирийского президента Башара Асада нанесли воздушные атаки в провинции Идлиб 15 января. Более 20 человек погибли, еще более 60 получили ранения.

Идлиб – последний крупный регион, который до сих пор находится в руках повстанцев и джихадистов, которые противостоят Асаду. Целями воздушных налетов были рынки и жилые районы, сообщил в твиттере журналист Bild Джулиан Рьопке

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Впоследствии нанесли авиаудар по оживленной рыночной зоне в городе Идлиб, где полмиллиона внутренне перемещенных лиц искали убежища. По меньшей мере 15 человек погибли и 60 получили ранения в результате нападения.

#Update

A single #AssadPutin air strike on one of the most busy market areas in #Idlib city killed 15 civilians and wounded further 60.

This comes, FOUR DAYS after the Putin regime promised to implement another "ceasefire" in the region.#PutinAtWar #BombAssad pic.twitter.com/oiw5iooOeG — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 15 января 2020 г.

Это произошло через 4 дня после того, как Россия пообещала очередное "прекращение огня" в регионе.

Силы России в течение дня бомбили город Мааррат ан-Нуман, населенные пункты Кефферума, Маршурин, Дейр Шарки, Масаран и Тель-Меннис, тогда как самолеты режима Асада нанесли удар по городу Идлиб и района Эриха. Об этом сообщают источники Anadolu в умеренной оппозиции.

Журналист Рьопке также опубликовал фото раненых в результате атаки сирийцев.

I know, this might sound crazy, but maybe we should stop trusting Putin in "resolving the conflict in Syria"?!#Idlib today. Carnage, death and destruction among innocent civilians.#PutinAtWar #BombAssad pic.twitter.com/ao7QITGBb4 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 15 января 2020 г.

Смотрите фото последствий атаки в Идлибе: (все фото – Getty Images)

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