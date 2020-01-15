Асад вместе с Россией ударили бомбами по Идлибу: много жертв
Россия и силы сирийского президента Башара Асада нанесли воздушные атаки в провинции Идлиб 15 января. Более 20 человек погибли, еще более 60 получили ранения.
Идлиб – последний крупный регион, который до сих пор находится в руках повстанцев и джихадистов, которые противостоят Асаду. Целями воздушных налетов были рынки и жилые районы, сообщил в твиттере журналист Bild Джулиан Рьопке
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Впоследствии нанесли авиаудар по оживленной рыночной зоне в городе Идлиб, где полмиллиона внутренне перемещенных лиц искали убежища. По меньшей мере 15 человек погибли и 60 получили ранения в результате нападения.
Это произошло через 4 дня после того, как Россия пообещала очередное "прекращение огня" в регионе.
Силы России в течение дня бомбили город Мааррат ан-Нуман, населенные пункты Кефферума, Маршурин, Дейр Шарки, Масаран и Тель-Меннис, тогда как самолеты режима Асада нанесли удар по городу Идлиб и района Эриха. Об этом сообщают источники Anadolu в умеренной оппозиции.
Журналист Рьопке также опубликовал фото раненых в результате атаки сирийцев.
Смотрите фото последствий атаки в Идлибе: (все фото – Getty Images)
Что известно о войне в Сирии
- Война в Сирии началась в 2011 году с мирных протестов против президента страны Башара Асада. Протесты переросли в полномасштабную войну.
- Сирийская власть воевала против различных оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур наподобие террористической "Исламского государства".
- При этом власти Сирии применяли в войне запрещенное оружие, в частности химическое, в результате чего погибли многие гражданские.
- О причастности России, то она в 2015 году провела воздушную военную кампанию в поддержку Асада. Это переломило ход войны в пользу власти Сирии.
- Российские военные убеждали, что нападения происходят только на "террористов". Зато активисты свидетельствуют, что от атак регулярно гибнут мирные жители.
- Международная коалиция во главе с США неоднократно обвиняли Москву в поддержке режима Асада. Страны Запада обвиняют последнего в массовых нарушениях прав человека.
- Последний артобстрел в Сирии Россия устроила 25 декабря 2019 года. Тогда погибли 10 гражданских: 6 детей и 2 женщины.