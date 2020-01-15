Асад разом з Росією вдарили бомбами по Ідлібу: багато жертв
Росії та сили сирійського президента Башара Асада завдали повітряних атак у провінції Ідліб 15 січня. Понад 20 людей загинули, ще понад 60 отримали поранення.
Ідліб – останній великий регіон, який досі перебуває в руках повстанців та джихадистів, що протистоять Асаду. Цілями повітряних нальотів були ринки та житлові райони, повідомив у твітері журналіст Bild Джуліан Рьопке
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Згодом авіаудар завдали по жвавій ринковій зоні в місті Ідліб, де півмільйона внутрішньо переміщених осіб шукали притулку. Щонайменше 15 осіб загинули та 60 отримали поранення в результаті нападу.
Це сталося за 4 дні після того, як Росія пообіцяла чергове "припинення вогню" в регіоні.
Сили Росії протягом дня бомбили місто Мааррат ан-Нуман, населені пункти Кефферума, Маршурін, Дейр Шаркі, Масаран і Тель-Менніс, тоді як літаки режиму Асада завдали удару по місту Ідліб і району Еріха. Про це повідомляють джерела Anadolu в помірній опозиції.
Журналіст Рьопке також опублікував фото поранених внаслідок атаки сирійців.
Дивіться фото наслідків атаки в Ідлібі: (усі фото – Getty Images)
Що відомо про війну в Сирії
- Війна в Сирії почалася в 2011 році з мирних протестів проти президента країни Башара Асада. Протести переросли у повномасштабну війну.
- Сирійська влада воювала проти різних опозиційних до неї сил, зокрема, й ісламістських структур на зразок терористичної "Ісламської держави".
- При цьому влада Сирії застосовувала у війні заборонену зброю, зокрема хімічну, внаслідок чого загинули багато цивільних.
- Щодо причетності Росії, то вона в 2015 році провела повітряну військову кампанію на підтримку Асада. Це переламало хід війни на користь влади Сирії.
- Російські військові посадовці переконували, що напади відбуваються лише на "терористів". Натомість активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть мирні жителі.
- Міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Асада. Країни Заходу звинувачують останнього в масових порушеннях прав людини.
- Останній артобстріл у Сирії Росія влаштувала 25 грудня 2019 року. Тоді загинули 10 цивільних: 6 дітей та 2 жінки.