Асад разом з Росією вдарили бомбами по Ідлібу: багато жертв

Росії та сили сирійського президента Башара Асада завдали повітряних атак у провінції Ідліб 15 січня. Понад 20 людей загинули, ще понад 60 отримали поранення.

Ідліб – останній великий регіон, який досі перебуває в руках повстанців та джихадистів, що протистоять Асаду. Цілями повітряних нальотів були ринки та житлові райони, повідомив у твітері журналіст Bild Джуліан Рьопке

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Згодом авіаудар завдали по жвавій ринковій зоні в місті Ідліб, де півмільйона внутрішньо переміщених осіб шукали притулку. Щонайменше 15 осіб загинули та 60 отримали поранення в результаті нападу.

#Update

A single #AssadPutin air strike on one of the most busy market areas in #Idlib city killed 15 civilians and wounded further 60.

This comes, FOUR DAYS after the Putin regime promised to implement another "ceasefire" in the region.#PutinAtWar #BombAssad pic.twitter.com/oiw5iooOeG — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 15 января 2020 г.

Це сталося за 4 дні після того, як Росія пообіцяла чергове "припинення вогню" в регіоні.

Сили Росії протягом дня бомбили місто Мааррат ан-Нуман, населені пункти Кефферума, Маршурін, Дейр Шаркі, Масаран і Тель-Менніс, тоді як літаки режиму Асада завдали удару по місту Ідліб і району Еріха. Про це повідомляють джерела Anadolu в помірній опозиції.

Журналіст Рьопке також опублікував фото поранених внаслідок атаки сирійців.

I know, this might sound crazy, but maybe we should stop trusting Putin in "resolving the conflict in Syria"?!#Idlib today. Carnage, death and destruction among innocent civilians.#PutinAtWar #BombAssad pic.twitter.com/ao7QITGBb4 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 15 января 2020 г.

Дивіться фото наслідків атаки в Ідлібі: (усі фото – Getty Images)

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