В результате авиаударов России в Сирии погибли 10 гражданских, среди них есть дети: видео 18+

В результате нанесенного российскими военными силами авиаудара на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 гражданских, среди них – шестеро детей и две женщины.

Ожидается, что количество погибших может увеличиться, сообщает "Сирийская обсерватория по правам человека".

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По информации мониторинговой группы, нанесли авиаудар по школе в селе Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренне перемещенные лица.

В провинции Идлиб проживает примерно три миллиона гражданских. Как заявляет ООН, более половины из них уже покинули Идлиб из-за постоянных авиаударов и эскалации боевых действий.

На видео массовый выезд жителей из Идлиба и последствия авиаударов в провинции Идлиб в селе Джубас (24 декабря) и в городе Маарет эн-Нууман (18 декабря):

#Syria #Idlib

Yesterday, an old woman in Maraat al-Nouman cried as she had to left her town with the only thing she could take with herself: a cat. pic.twitter.com/A2RxGXCAAk — MrRevinsky (@Kyruer) December 23, 2019

Scenes from the recovery operations of displaced civilian victims after targeting their tents near #Jobas School in #Idlib this morning. 8 people were killed, including 5 children and 2 women. pic.twitter.com/C9oz9gPNpe — The White Helmets (@SyriaCivilDef) December 24, 2019

Ранее в результате авиаударов в провинции Идлиб в городе Саракеб погибли 7 человек и более десяти – пострадали. В результате авиаударов сирийской армии и российских войск в начале декабря в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 20 мирных жителей.

Что известно о войне в Сирии и причастности к ней России?

Разгорелась война в Сирии в 2011 году, тогда началась череда мирных протестов против президента страны Башара Асада, который пришел к власти в 2000 году после смерти отца Хафеза Асада. Позже протесты переросли в полномасштабную войну. Сирийская власть воевала против различных оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур вроде террористической "Исламского государства". Запад неоднократно обвинял власти Сирии в применении в войне запрещенного, в частности химического, оружия.

Россия в 2015 году провела воздушную военную кампанию в поддержку Асада. Это переломило ход войны в пользу власти Сирии. Российские военные чиновники убеждают, что нападения происходят только на "террористов". Зато активисты говорят, что от атак регулярно гибнут гражданские жители.

Международная коалиция во главе с США неоднократно обвиняли Москву в поддержке режима Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.