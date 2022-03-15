Они "продолжат выполнять свои обязательства перед работниками". Об этом заявил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.

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По словам Безье, всего во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек.

Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя – платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT,

– заявил Безье.

И добавил, что якобы их ответственность как работодателя "поддержать сотрудников и российских граждан".

Глава французских предпринимателей также подчеркнул, что правительство Франции не просило сворачивать деятельность в России.

К слову, ранее компания "Леруа Мерлен" объявила, что остается в России и даже готова увеличивать поставки и расширять ассортимент. Danone также не планирует уходить из России и останавливать там бизнес.