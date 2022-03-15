Они "продолжат выполнять свои обязательства перед работниками". Об этом заявил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.
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По словам Безье, всего во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек.
Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя – платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT,
– заявил Безье.
И добавил, что якобы их ответственность как работодателя "поддержать сотрудников и российских граждан".
Глава французских предпринимателей также подчеркнул, что правительство Франции не просило сворачивать деятельность в России.
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