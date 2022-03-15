Вони "продовжать виконувати свої зобов'язання перед працівниками". Про це заявив голова Спілки французьких підприємців Жоффруа Ру де Безьє.

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За словами Безьє, загалом у французьких компаніях у Росії працюють приблизно 160 тисяч людей.

Вони повинні харчуватися, отримувати зарплату. Наша відповідальність як роботодавця – платити зарплату, що зараз дуже складно через запровадження санкцій за системою SWIFT,

– заявив Безьє.

І додав, що нібито їхня відповідальність як роботодавця "підтримати співробітників та російських громадян".

Глава французьких підприємців також наголосив, що уряд Франції не просив згортати діяльність у Росії.

До слова, раніше компанія "Леруа Мерлен" оголосила, що залишається в Росії і навіть готова збільшувати постачання та розширювати асортимент. Danone також не планує йти з Росії та зупиняти там бізнес.

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