Вони "продовжать виконувати свої зобов'язання перед працівниками". Про це заявив голова Спілки французьких підприємців Жоффруа Ру де Безьє.
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За словами Безьє, загалом у французьких компаніях у Росії працюють приблизно 160 тисяч людей.
Вони повинні харчуватися, отримувати зарплату. Наша відповідальність як роботодавця – платити зарплату, що зараз дуже складно через запровадження санкцій за системою SWIFT,
– заявив Безьє.
І додав, що нібито їхня відповідальність як роботодавця "підтримати співробітників та російських громадян".
Глава французьких підприємців також наголосив, що уряд Франції не просив згортати діяльність у Росії.
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