Новейший корабль проекта "Каракурт" еще даже не стал в строй, как его уже уничтожили. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук, заметив, что потери у оккупантов настолько значительны, что Черноморский флот могут объединиться с Каспийской флотилией.

Смотрите также Все в Новороссийске не поместятся: куда Россия может переместить судна после удара по "Аскольду"

Почему Крым для Украины стратегически важен

Часть кораблей россияне выводят на ремонт в Махачкале – это Каспийское море, а также в Астрахань и российские порты – Новороссийск, Туапсе. Еще определенное количество – в оккупированную часть Грузии.

Говорят, что это якобы для того, чтобы показать свое военное присутствие, но по факту они просто убегают. Мы реально можем добиться такого эффекта, что Черноморский флот в Украине своей водной составляющей не будет присутствовать,

– рассказал Михаил Макарук.

Военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm объяснил стратегическое значение Крыма: смотрите видео

Никто не сомневается, что Украина имеет право на освобождение своих территорий в соответствии с границами 1991 года. Крым является частью нашего государства, признанного в мире. Следовательно, украинские военные могут наносить удары по оккупированному полуострову. А если у нас будет достаточное количество авиации, то контроль над этим пространством будет еще больше.

Крым стратегически для нас очень важен, потому что без него не будет покоя для Херсона, Николаева, Одессы. Мы это сейчас видим,

– заметил Макарук.

ВСУ попали в корабль "Аскольд": что известно