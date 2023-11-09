Новітній корабель проєкту "Каракурт" ще навіть не став у стрій, як його вже знищили. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm Михайло Макарук, зауваживши, що втрати в окупантів настільки значні, що Чорноморський флот можуть об'єднатися з Каспійською флотилією.

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Чому Крим для України стратегічно важливий

Частину кораблів росіяни виводять на ремонт у Махачкалу – це Каспійське море, а також в Астрахань та російські порти – Новоросійськ, Туапсе. Ще певну кількість – в окуповану частину Грузії.

Кажуть, що це нібито для того, аби показати свою військову присутність, але по факту вони просто втікають. Ми реально можемо досягти такого ефекту, що Чорноморський флот в Україні своєю водною складовою не буде присутній,

– розповів Михайло Макарук.

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Ніхто не сумнівається в тому, що Україна має право на визволення своїх територій відповідно до кордонів 1991 року. Крим є частиною нашої держави, яку визнали у світі. Відтак українські військові можуть завдавати ударів по окупованому півострові. А якщо у нас буде достатня кількість авіації, то контроль над цим простором буде ще більшим.

Крим стратегічно для нас дуже важливий, бо без нього не буде спокою для Херсона, Миколаєва, Одеси. Ми це зараз бачимо,

– зауважив Макарук.

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