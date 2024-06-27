Такое мнение 24 Каналу высказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, отметив, что КНДР, несмотря на санкции, имеет определенный потенциал производства оружия. Там делают не только артиллерийские боеприпасы калибра 152 миллиметра, но и ракеты.

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Почему Путин ехал в КНДР

Как считает Асланян, конечно же, Путин не ехал туда для того, чтобы помогать Северной Корее. Там он найдет свое последнее пристанище. Когда Россия проиграет, то тот быстренько сбежит в КНДР.

Когда будет поражение, ему надо будет где-то спрятаться. Путин ездил в КНДР в поисках последнего убежища. Нигде, кроме КНДР, не получится. А КНДР наконец дождалась, что они получат подачки,

– сказал Асланян.

Вероятно, Россия принесет в КНДР различные технологии. Будут новые заводы, новая железная дорога, различные поставки и тому подобное. Северной Корее важно получить дальнобойные ракеты, которые смогут достичь берегов Соединенных Штатов. Понятно, что ничего хорошего для собственного населения Северная Корея делать не будет.

У них идеология не меняется. Там остались на уровне 1953 года. Третий Ким учился в Швейцарии, но выяснилось, что кровавым крокодилом ему нравится быть больше, чем европейским интеллектуалом,

– отметил Асланян.

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