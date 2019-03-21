Астану переименовали в Нурсултан: в Казахстане задержали первых противников этого решения

Полиция казахстанской столицы задержала около 20 человек, которые протестовали у здания райадминистрации против переименования Астаны в Нурсултан.

24 канал сообщал, что 20 марта на пост главы государства в Казахстане вступил Касым-Жомарт Токаев. Первым решением нового президента страны стало переименование столицы Астаны в Нурсултан – в честь первого и до недавнего времени единственного президента Казахстана.

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Члены парламента почти молниеносно приняли переименование столицы.

Отметим, что переименование Астаны – не первое в истории города. За последние 60 лет его название изменилось в пятый раз:

- до 1961 года – Акмолинск;

- с 1961 по 1992 – Целиноград;

- с 1992 по 1997 – Акмола;

- с 1998 по 2019 – Астана;

- с 2019 – Нурсултан.

Да, несогласные с соответствующим решением Токаева вышли на протесты в столице, передает "Новое время". Между участниками этого митинга и сторонниками переименования началась перепалка. После этого вмешалась полиция и задержала около 20 протестующих.

Кроме того, накануне в сети появились как минимум две петиции против переименования города "без легитимного обсуждения этого вопроса с народом". Одна из них набрала менее 2000 голосов, вторая – более 29 тысяч.