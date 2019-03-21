Астану перейменували в Нурсултан: у Казахстані затримали перших противників цього рішення

Поліція казахстанської столиці затримала близько 20 осіб, які протестували поблизу будівлі райадміністрації проти перейменування Астани в Нурсултан.

24 канал повідомляв, що 20 березня на пост глави держави у Казахстані заступив Касим-Жомарт Токаєв. Першим рішенням нового президента країни стало перейменування столиці Астани в Нурсултан – на честь першого і донедавна єдиного президента Казахстану.

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Члени парламенту майже блискавично схвалили перейменування столиці.

Зазначимо, що перейменування Астани – не перше в історії міста. За останні 60 років його назва змінилася у п'ятий раз:

- до 1961 року – Акмолінськ;

- з 1961 по 1992 – Цілиноград;

- з 1992 по 1997 – Акмола;

- з 1998 - 2019 – Астана;

- з 2019 – Нурсултан.

Так, незгодні із відповідним рішенням Токаєва вийшли на протести у столиці, передає "Новое время". Між учасниками цього мітингу і прихильниками перейменування розпочалася перепалка. Після цього втрутилась поліція і затримала близько 20 протестувальників.

Окрім того, напередодні в мережі з'явились як мінімум дві петиції проти перейменування міста "без легітимного обговорення цього питання із народом". Одна із них набрала менш ніж 2 тисячі голосів, друга – понад 29 тисяч.