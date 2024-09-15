Не травма: тренер Эвертона сообщил, почему заменил Миколенка еще в первом тайме матча АПЛ

В субботу, 14 сентября, состоялись поединки четвертого тура Английской Премьер-лиги. В одном из них Астон Вилла дома принимала Эвертон.

Хозяева совершили яркий камбэк и одержали эффектную победу со счетом 3:2. В основном составе гостей вышел Виталий Миколенко, однако был заменен уже в середине первого тайма.

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Что случилось с Миколенком

Защитник "ирисок" сам попросил замену. Сначала появились подозрения, что футболист сборной Украины получил травму в одном из эпизодов, однако после финального свистка главный тренер Эвертона Шон Дайч опроверг это предположение.

Он сообщил, что Миколенку стало плохо на футбольном поле из-за болезни:

Это обычная болезнь. Не знаем, что у него, пока болезнь не проявит себя. Но он почувствовал себя плохо, поэтому решил, что должен покинуть поле.

Отметим, что до этого Виталий Миколенко провел все матчи Эвертона в нынешнем сезоне в основном составе и всегда доигрывал их до конца. В пяти поединках он записал в свой актив один ассист.

Справка. Сейчас Эвертон занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. "Ириски" проиграли все четыре стартовых матча в чемпионате, несмотря на то, что в двух последних имели преимущество по ходу встречи в два мяча.

Следующий поединок команда Виталия Миколенка проведет 17 сентября. Соперником "ирисок" в Кубке лиги будет Саутгемптон.