Как сообщили пропагандистские СМИ, это произошло на Привокзальной площади. Там частично обрушился дом. По предварительной информации, под завалами могли находиться люди.

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Дом могли подмыть сточные воды

Собственно, это одна из предыдущих версий обрушения. Говорят, фундамент подмыло канализационными водами. На место прибыли спасатели. Также власти создали оперативный штаб, чтобы координировать происходящее. Собственно, экстренные службы подтвердили, что под завалами люди. Версию о канализационных водах озвучили экстренные службы. Ее рассматривают как основную.

Известно, что рухнули сразу два подъезда. Спасатели занимаются осмотром завалов, ища людей, которые могли находиться в своих жилищах во время инцидента.

Несколько подъездов дома в Астрахани обрушились: смотрите видео

Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что спасатели начали разбирать завалы на месте происшествия. Тем временем очевидцы заявили о трещине в наружной стене дома, чьи подъезды обрушились. Так, трещина в доме стала еще одной из вероятных причин обрушения подъездов.

На трещину жаловались неоднократно

Стало известно, что на трещину в доме жильцы жаловались неоднократно. Известно, что само здание было построено в 1962 году. Следовательно, пятиэтажке на момент обвала – 61 год.

По имеющимся данным, из разрушенного дома эвакуировали 213 человек. Уже организовали три пункта временного размещения на базы школ недалеко.

В Астрахани обрушились два подъезда многоквартирного дома / Фото росСМИ

В то же время в Астрахани исключили версию по взрыву газа. Об этом заявили местные власти.

Позже в МЧС заявили, что из-под завалов дома извлекли тело 84-летней женщины. Также губернатор Бабушкин заявил, что несколько человек считаются пропавшими без вести после обвала подъездов.