Як повідомили пропагандистські ЗМІ, сталося це на Привокзальній площі. Там частково обвалився будинок. За попередньою інформацією, під завалами могли бути люди.
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Будинок могли підмити стічні води
Власне, це одна з попередніх версій обвалення. Кажуть, фундамент підмило каналізаційними водами. На місце прибули рятувальники. Також влада створила оперативний штаб, щоб координувати все, що відбувається. Власне, екстрені служби підтвердили, що під завалами – люди. Версію про каналізаційні води озвучили екстрені служби. Її наразі розглядають, як основну.
Відомо, що завалилися відразу два під'їзди. Рятувальники займаються оглядом завалів, шукаючи людей, які могли перебувати у своїх помешканнях під час інциденту.
Кілька під'їздів будинку в Астрахані обвалилися: дивіться відео
Губернатор Ігор Бабушкін зауважив, що рятувальники розпочали розбирати завали на місці події. Тим часом очевидці заявили про тріщину у зовнішній стіні будинку, чиї під'їзди обвалилися. Так, тріщина у будинку стала ще однією з імовірних причин обвалення під'їздів.
На тріщину скаржилися неодноразово
Стало відомо, що на тріщину у будинку мешканці скаржилися неодноразово. Відомо, що сам будинок спорудили у 1962 році. Відтак, п'ятиповерхівці на момент обвалу – 61 рік.
За наявними даними, зі зруйнованого будинку евакуювали 213 людей. Уже організували три пункти тимчасового розміщення на базі шкіл неподалік.
В Астрахані завалилися два під'їзди багатоквартирного будинку / Фото росЗМІ
Водночас в Астрахані виключили версію з вибухом газу. Про це заявила місцева влада.
Пізніше у МНС заявили, що з-під завалів будинку дістали тіло 84-річної жінки. Також губернатор Бабушкін заявив, що кількох людей вважають зниклими безвісти після обвалу під'їздів.