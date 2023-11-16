Як повідомили пропагандистські ЗМІ, сталося це на Привокзальній площі. Там частково обвалився будинок. За попередньою інформацією, під завалами могли бути люди.

Читайте також Вибухи на військовій частині в Росії: місцеві бідкаються, що не було сирен, військові зникли

Будинок могли підмити стічні води

Власне, це одна з попередніх версій обвалення. Кажуть, фундамент підмило каналізаційними водами. На місце прибули рятувальники. Також влада створила оперативний штаб, щоб координувати все, що відбувається. Власне, екстрені служби підтвердили, що під завалами – люди. Версію про каналізаційні води озвучили екстрені служби. Її наразі розглядають, як основну.

Відомо, що завалилися відразу два під'їзди. Рятувальники займаються оглядом завалів, шукаючи людей, які могли перебувати у своїх помешканнях під час інциденту.

Кілька під'їздів будинку в Астрахані обвалилися: дивіться відео

Губернатор Ігор Бабушкін зауважив, що рятувальники розпочали розбирати завали на місці події. Тим часом очевидці заявили про тріщину у зовнішній стіні будинку, чиї під'їзди обвалилися. Так, тріщина у будинку стала ще однією з імовірних причин обвалення під'їздів.

На тріщину скаржилися неодноразово

Стало відомо, що на тріщину у будинку мешканці скаржилися неодноразово. Відомо, що сам будинок спорудили у 1962 році. Відтак, п'ятиповерхівці на момент обвалу – 61 рік.

За наявними даними, зі зруйнованого будинку евакуювали 213 людей. Уже організували три пункти тимчасового розміщення на базі шкіл неподалік.

В Астрахані завалилися два під'їзди багатоквартирного будинку / Фото росЗМІ

Водночас в Астрахані виключили версію з вибухом газу. Про це заявила місцева влада.

Пізніше у МНС заявили, що з-під завалів будинку дістали тіло 84-річної жінки. Також губернатор Бабушкін заявив, що кількох людей вважають зниклими безвісти після обвалу під'їздів.