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Астрономы сделали загадочный снимок на Марсе

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Дюны на Марсе
Дюны на Марсе / Фото из открытых источников

Ученые из аэрокосмического управления США показали фото загадочной синей дюны в кратере Лио на планете Марс. Снимок сделала американская автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter, которая находится на орбите планеты.

Об этом пишет dailymail.

Фото сделано камерой Hiris, самой мощной из тех, которые установлены на межпланетных станциях.

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На фото, которое было сделано еще 24 января, видно поле типовых марсианских дюн. При этом в центре можно увидеть загадочную бирюзово-синюю дюну. Интересно, что эта дюна имеет более комплексную структуру, чем остальные.

Загадкова дюна на Марсі

Загадочная дюна на Марсе

Что такое дюны?
Это холмы навеянного ветром песка. Обычно термин "дюна" применяют ко всем песчаным скоплениям.

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Теги: Марс Техно Космос NASA
Источник: 24 Канал
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