Такое мнение 24 Каналу озвучил политический и общественный деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, в этом вопросе должна быть определенная секретность.
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Заявления не будет
Юрий Рашкин убежден, что Украине никто не будет запрещать бить по военным объектам на российской территории, однако открыто не будут объявлять этого.
Необходимо поддерживать хорошие отношения с союзником и работать, чтобы Украина победила. Для этого требуется определенная степень секретности. Думаю, украинцы это тоже понимают. Анналена Бербок (глава МИД Германии – 24 Канал) уже говорит, что их не очень волнует, когда происходят удары по России. Это сильное заявление с дипломатической точки зрения. Мир продолжает меняться,
– заметил он.
По мнению политика, США примут решение предоставить ATACMS. Однако все будет четко расписано: сколько, по каким целям применять, когда.
Российский диктатор Владимир Путин отдает приказы атаковать гражданских украинцев, потому именно это считается эскалацией. Кроме того, недавно он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Мир понял, что договариваться с бункерным дедом нельзя, его режим нужно уничтожить.
Рашкин об ударах по территории России: смотрите видео
Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины: последнее
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на получение дальнобойных ракет ATACMS от США осенью. По его словам, это важно, ведь это позволит не ставить на паузу контрнаступление украинских военных.
- По данным CNN, лидер США Джо Байден уже в ближайшее время может принять окончательное решение относительно передачи ракет ATACMS. Окончательного решения еще не приняли, но один из высокопоставленных лиц в Штатах заявил, что вероятность того, что это произойдет сейчас, гораздо выше, чем раньше.
- Издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц из администрации президента США также сообщило, что Украина близка, чтобы получить ATACMS уже осенью, однако в ограниченном количестве.
- Отметим, что советник президента США Джейк Салливан сообщил, что лидер Штатов Джо Байден 21 сентября встретится с Владимиром Зеленским. Переговоры президентов пройдут в Белом доме. Одной из тем встречи президентов могут быть поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS.