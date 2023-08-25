Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США. Генерал Марк Милли отметил, что вопрос о предоставлении F-16 продвигается вперед.

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"ATACMS – спорная тема"

"Существует программа обучения, и они (ВСУ – 24 Канал), вероятно, получат F-16 в скором будущем", – сказал Милли.

Американский генерал отметил, что Вашингтон до сих пор обсуждает предоставление армейских тактических ракетных систем дальнего действия, известных как ATACMS, которые необходимы и достигают тыла врага, в частности, территории России.

"Они получили дальнобойную артиллерию с помощью управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS), а британцы предоставили другие типы возможностей, которые есть и в других странах. Таким образом, они получили много артиллерии", – добавил Милли.

Он заявил, что Украина не получила ATACMS по многим причинам, а вопрос по-прежнему "на столе".

Президент Байден на данный момент не сказал ни "нет", ни "да",

– подчеркнул генерал.

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Украина получит ATACMS, – экс-глава ЦРУ

Заметим, что в эксклюзивном интервью 24 Каналу бывший директор ЦРУ выразил уверенность, что условная красная линия, которая касается предоставления Украине ATACMS, изменится в ближайшем будущем.

Дэвид Петреус отметил, что эти ракеты удвоят расстояние поражения американского оружия, которое имеют украинцы. Добавил, что это очень эффективное оружие, тысячу фунтов взрывчатки.

"Одна такая ракета может полностью зачистить площадь где-то в квадратный километр, если там нет бункеров. Это будет хорошее дополнение", – подчеркнул Петреус.