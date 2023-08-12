Министр иностранных дел заявил, что ракеты большой дальности оказались решающими. Дмитрий Кулеба попросил предоставить их как можно быстрее и дал обещание по поводу ударов по территории России.

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"Чем больше радиус действия ракеты, тем короче война"

Глава МИД объяснил, что Taurus и ATACMS необходимые для успеха Украины, поэтому мы просим партнеров предоставить их как можно скорее.

Обе будут использоваться исключительно внутри наших границ. Чем больше радиус действия ракеты, тем короче война,

– подчеркнул Кулеба.

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