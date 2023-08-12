Міністр закордонних справ заявив, що ракети великої дальності виявилися вирішальними. Дмитро Кулеба попросив надати їх якнайшвидше і дав обіцянку щодо ударів по території Росії.

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"Чим більший радіус дії ракети, тим коротша війна"

Глава МЗС пояснив, що Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, тож ми просимо партнерів надати їх якомога швидше.

Обидві будуть використовуватися виключно всередині наших кордонів. Чим більший радіус дії ракети, тим коротша війна,

– підкреслив Кулеба.

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