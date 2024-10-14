Еще больше ATACMS и Storm Shadow: в ОП открыли новые детали Плана победы Зеленского

Постепенно украинцам приоткрывают детали плана победы Владимира Зеленского, с которым уже ознакомились западные партнеры. Он, в частности, включает запрос на большее количество дальнобойных ракет.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии The Wall Street Journal.

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Детали Плана победы Зеленского

Михаил Подоляк рассказал, что план является детальной стратегией, которая охватывает военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для того, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Среди них – запрос на дополнительные ракеты большой дальности, известные как ATACMS и Storm Shadow, и разрешение стрелять ими по военным целям в глубине России. Подоляк сказал, что это может изменить расчет Путина путем усиления внутреннего давления, а также ослабления передовых сил России,

– пишет издание.

Советник главы ОП указал, что без дополнительной поддержки Украины, война может затянуться на годы. В то же время это в конечном итоге приведет к размыванию глобального положения западных стран. Принуждение Украины к мирным переговорам со слабой позиции не завершит конфликт, однако побуждает Путина продолжать иди к цели – полного контроля над Украиной.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что первый пункт украинского Плана победы сосредоточен на вопросе геополитической определенности в Европе. Речь идет о вступлении Украины в НАТО – сейчас наша страна хочет получить приглашение на членство в Альянсе.