Украина начала операцию в Курской области, хотя она является рискованной. В то же время нашему государству нужны дальнобойные ракеты.

Для нового толчка операции в Курской области России Киев хочет "меньше осторожности" по применению оружия западных партнеров на территории России. Пока США ограничивают использование своих ракет по целям на территории врага.

Смотрите также Циничная атака по гражданским: все о ракетном ударе по гостинице в Кривом Роге

В США пытаются избежать мести Путина

В последнее время усилилось давление на администрацию президента США и ограничение использования американского оружия.

Там ведут тщательные обсуждения во избежание эскалации и мести со стороны диктатора Владимира Путина, если американские ракеты будут бить по территории России. Некоторые аналитики считают, что он воспринял бы удар дальнобойной ракетой, как атаку США.

Многочисленные американские и европейские сторонники Украины призывают Белый дом признать, что угрозы президента Путина напасть на Запад или применить ядерное оружие, может быть блефом. Эти сторонники выражают беспокойство, что уменьшение поддержки со стороны США может в конце концов привести к поражению Украины.

Эта война закончится именно так, как решат западные политики. Если мы будем продолжать делать то, что мы делаем, Украина в конце концов проиграет,

– сказал американский генерал Филипп Бридлав.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о благодарности за поддержку, которую Соединенные Штаты предоставляют Украине во время полномасштабной войны, однако так же выражал разочарование из-за потребности в дополнительном вооружении и боеприпасах. В недавних заявлениях Зеленский подчеркнул, что Украине следует позволить проводить военные операции в соответствии с ее собственной стратегией, используя все имеющиеся ресурсы. Он особенно призвал США пересмотреть свой запрет на развертывание ракет большой дальности ATACMS.

Независимое государство принимает решение само

Важным событием стало то, что администрация Байдена предоставила Украине разрешение на использование американских боеприпасов малой дальности для целей самообороны через свою границу, хотя это разрешение не распространяется на ракеты ATACMS. Аналитики считают, что Украина активно использует ракетные комплексы HIMARS в своих текущих наступательных операциях.

Вероятно, Украина не советовалась с партнером перед началом операции в Курской области.

США официально одобрили предоставление Украине новейших вооружений после длительных обсуждений. Пакет включает современные танки, высокоточные ракетные системы средней дальности, ракетные батареи Patriot, ПТРК для развертывания на оккупированных украинских территориях, а также самолеты F-16.

Американский чиновник на условиях анонимности объяснил, что администрация Байдена считает, что удары ATACMS в России не имеют стратегического преимущества.

Для чего нужно разрешение на использование ATACMS

Джордж Баррос, аналитик по вопросам безопасности, специализирующийся на вопросе Украины и России в Институте изучения войны, подчеркнул, что более 200 российских военных объектов находятся в пределах досягаемости ракет ATACMS вдоль границы. речь идет о значительных военных базах, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, топливные склады, склады боеприпасов и постоянные штабы.

В то же время Украина эффективно применяет беспилотники, но защищенные цели, такие как базы, нуждаются в ударах ATACMS. Несколько выборочных ударов заставили бы Путина перебросить живую силу и ресурсы на защиту.

То есть Украина делает все, чтобы в следующем году обсудить прекращение огня в следующем году на условиях. Ракетные удары по территории России является неотъемлемой частью этого.