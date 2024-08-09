Воздушная тревога на Кировоградщине продолжалась дважды в течение ночи – с 01:18 по 03:40 и с 7:08 по 07:50 9 августа. Опасность была и в других регионах, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке на Кировоградщину

Глава Кировоградской областной военной администрации рассказал, что ночь и утро 9 августа прошли без последствий, однако впоследствии уточнил данные.

Уточненная информация. Во время последней воздушной тревоги в одной из общин Голованевского района обломки сбитого дрона повредили окна и кровли в нескольких домовладениях,

– заявил глава ОВА.

Он сказал, что все люди целы, на месте работают соответствующие службы.

Кстати, Россия поздно вечером 8 августа атаковала Днепр. Глава Днепропетровской ОВА уточнил, что оккупанты изуродовали объекты инфраструктуры. Люди не ранились. Над областью сбили два вражеских дрона-камикадзе типа "Шахед".