Повітряна тривога на Кіровоградщині тривала двічі протягом ночі – з 01:18 по 03:40 та з 7:08 по 07:50 9 серпня. Небезпека була й в інших регіонах, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Кіровоградщину

Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації розповів, що ніч та ранок 9 серпня минули без наслідків, проте згодом уточнив дані.

Уточнена інформація. Під час останньої повітряної тривоги в одній з громад Голованівського району уламки збитого дрона пошкодили вікна та покрівлі в декількох домоволодіннях,

– заявив очільник ОВА.

Він сказав, що всі люди цілі, на місці працюють відповідні служби.

До речі, Росія пізно ввечері 8 серпня атакувала Дніпро. Глава Дніпропетровської ОВА уточнив, що окупанти понівечили об'єкти інфраструктури. Люди не поранились. Над областю збили два ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед".