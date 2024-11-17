Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что в целом для любой ПВО проблемой является сбивание баллистических ракет.

Обратите внимание На местах, где кипела жизнь, теперь только руины: в ГСЧС показали последствия российского террора

Как Украина отразила массированную атаку 17 ноября

Свитан отметил, что это была массированная комбинированная атака, ведь россияне применили десятки крылатых ракет, в частности Х-101 и "Калибры", баллистические и аэробаллистические – "Искандеры" и "Кинжалы", а также гиперзвуковую "Циркон". То есть оккупанты запустили весь имеющийся спектр ракет.

Он отметил, что хорошо себя показала наша противовоздушная оборона, которая минимум 2 месяца готовилась. Очень помог ряд стран, который предоставил нам необходимые средства. Ведь сейчас в полном объеме использовались и F-16, и наши самолеты, и ЗРК и ПЗРК.

Поэтому мы практически, можно сказать, ее отбили (атаку – 24 Канал),

– заявил полковник запаса.

Он напомнил, что на Украину шло более 200 воздушных целей, из которых 120 ракет и 90 беспилотников. Наши защитники уничтожили 102 ракеты, половину БПЛА сбили, а остальные обезвредили системами РЭБ.

Свитан добавил, что в целом для любой ПВО, не только для нашей, проблемой являются баллистические ракеты, ведь крылатые хорошо удается сбивать. От баллистики очень сложно укрыться, особенно там, где нет ЗРК, которые могут их уничтожать.

Как Украине помогли бы удары вглубь России

Полковник запаса отметил, что для нас очень важны механизмы уничтожения ракет в местах пусков и хранения. Речь идет о дальности в 300 – 500 километров.

Преимущественно на этой дальности расположены российские базы, аэродромы и, конечно, места пусков,

– сказал Свитан.

Ведь, по его словам, к бомбардировщикам Ту-95 мы так быстро не доберемся, хотя аэродром "Энгельс" расположен в 600 километрах от украинской границы.

В то же время он отметил, что на этот раз F-16 очень хорошо себя показали во время отражения массированной атаки. Они могут нести ракеты JASSM, которые могут наносить удары на расстояние 950 километров. Имея возможность бить ими, можно было бы "отминусовать" по крайней мере половину точек выхода баллистики.

Даже проблему с "Кинжалами", добавил Свитан, можно решить, ведь у российских захватчиков мало носителей этих ракет. К ним тоже можно было бы добраться и уничтожить.

То есть, резюмировал он, если бы комплексно подойти к этому вопросу, более половины средств поражения, которыми россияне могут по нам бить, просто не вышли бы из точек пуска.