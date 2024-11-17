Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що загалом для будь-якої ППО проблемою є збиття балістичних ракет.

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Як Україна відбила масовану атаку 17 листопада

Світан зазначив, що це була масована комбінована атака, адже росіяни застосували десятки крилатих ракет, зокрема, Х-101 та "Калібри", балістичні та аеробалістичні – "Іскандери" й "Кинджали", а також гіперзвукову "Циркон". Тобто окупанти запустили весь спектр ракет, який мають.

Він наголосив, що добре себе показала наша протиповітряна оборона, яка щонайменше 2 місяці готувалася. Дуже допомогла низка країн, яка надала нам необхідні засоби. Адже нині у повному обсязі використовувалися і F-16, і наші літаки, і ЗРК та ПЗРК.

Тому ми практично, можна сказати, її відбили (атаку – 24 Канал),

– заявив полковник запасу.

Він нагадав, що на Україну йшло понад 200 повітряних цілей, із яких 120 ракет та 90 безпілотників. Наші захисники знищили 102 ракети, половину БпЛА збили, а решту знешкодили системами РЕБ.

Світан додав, що загалом для будь-якої ППО, не лише для нашої, проблемою є балістичні ракети, адже крилаті добре вдається збивати. Від балістики дуже складно прикритися, особливо там, де немає ЗРК, які можуть їх знищувати.

Як Україні допомогли б удари вглиб Росії

Полковник запасу наголосив, що для нас дуже важливі механізми знищення ракет у місцях пусків та зберігання. Йдеться про дальність у 300 – 500 кілометрів.

Переважно на цій дальності розташовані російські бази, аеродроми та, звісно, місця пусків,

– сказав Світан.

Адже, за його словами, до бомбардувальників Ту-95 ми так швидко не дістанемося, хоч аеродром "Енгельс" розташований за 600 кілометрів від українського кордону.

Водночас він зауважив, що цього разу F-16 дуже добре себе показали під час відбиття масованої атаки. Вони ж можуть нести ракети JASSM, які здатні завдавати ударів на відстань 950 кілометрів. Маючи змогу бити ними, можна було б відмінусувати принаймні половину точок виходу балістики.

Навіть проблему з "Кинджалами", додав Світан, можна розв'язати, адже у російських загарбників мало носіїв цих ракет. До них теж можна було б дістати й знищити.

Тобто, резюмував він, якби комплексно підійти до цього питання, більш як половина засобів ураження, якими росіяни можуть по нас працювати, просто не вийшли б із точок запуску.