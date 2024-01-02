Ночью и с утра 2 января Россия запускала по нашей территории дроны и ракеты. В Кировоградской области отработали силы противовоздушной обороны.

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В регионе упали обломки

В Кропивницком районе обломки ракеты зацепили двор одного из домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграмме .

Россия этой ночью снова цинично атаковала Украину. Сначала россияне запускали дроны, а затем, примерно в 3 ночи, подняли в воздух бомбардировщики Ту-95. После этого появились сообщения о пусках, которые повторялись несколько раз. В нескольких регионах раздавались взрывы.

Россия атаковала Киев "Кинжалами"