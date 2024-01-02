Ночью и с утра 2 января Россия запускала по нашей территории дроны и ракеты. В Кировоградской области отработали силы противовоздушной обороны.
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В регионе упали обломки
В Кропивницком районе обломки ракеты зацепили двор одного из домов. К счастью, обошлось без пострадавших.
Россия этой ночью снова цинично атаковала Украину. Сначала россияне запускали дроны, а затем, примерно в 3 ночи, подняли в воздух бомбардировщики Ту-95. После этого появились сообщения о пусках, которые повторялись несколько раз. В нескольких регионах раздавались взрывы.
Россия атаковала Киев "Кинжалами"
- Россия, кроме ту-95, подняла в воздух десяток бортов МиГов. Из них они запускали гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Несколько раз в столице раздавались взрывы. Работали силы противовоздушной обороны. В то же время в Голосеевском районе обломок ракеты упал в парке.
- Также в Деснянском районе пылает обломок БПЛА на открытой местности . Все службы на месте. Ранее писали, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны.
- Также мэр города отметил, что взрывы раздаются на Оболони. Там пылает склад. В Печерском районе столицы вызвали экстренные службы. Там обломки упали на крышу многоэтажки.