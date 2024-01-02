Вночі та зранку 2 січня Росія запускала по нашій території дрони та ракети. На Кіровоградщині відпрацювали сили протиповітряної оборони.

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В регіоні впали уламки

В Кропивницькому районі уламки ракети зачепили подвір’я одного з будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Росія цієї ночі знову цинічно атакувала Україну. Спочатку росіяни запускали дрони, а потім, приблизно о 3 ночі, підняли в повітря бомбардувальники Ту-95. Після цього з'явились повідомлення про пуски, які повторювались кілька разів. У кількох регіонах лунали вибухи.

Росія атакувала Київ "Кинджалами"

  • Росія, крім ту-95, підняла в повітря десяток бортів МіГів. З них вони запускали гіперзвукові ракети "Кинджал". Кілька разів у столиці лунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. Водночас у Голосіївському районі уламок ракети впав у парку.
  • Також в Деснянському районі палає уламок БпЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці. Раніше писали, що у Києві працюють сили протиповітряної оборони.
  • Також мер міста зазначив, що вибухи лунають на Оболоні. Там палає склад. У Печерському районі столиці викликали екстрені служби. Там уламки впали на дах багатоповерхівки.