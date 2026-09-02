О результатах работы сил ПВО сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Каковы подробности атаки?

В ночь на 2 сентября, начиная с 18:00 1 сентября, российские войска совершили очередную комбинированную атаку на территорию Украины. Для нанесения удара противник использовал две баллистические ракеты "Искандер-М", запущенные из временно оккупированного Крыма, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, выпущенные из воздушного пространства над Черным морем.

Помимо ракет, противник задействовал 174 ударных беспилотника различных типов. Среди них были дроны Shahed, примерно половина из которых – реактивные, S8000 "Бандероль", "Гербера", а также беспилотники-имитации "Пародия".

Запуски дронов осуществлялись из районов Орла, временно оккупированной части Донецкой области и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Важно! Основные направления удара – Одесская и Киевская области.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена 141 цель.

3 S8000 "Бандероль";

138 враждебных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивные), "Гербер" и дронов других типов.



Сбитые цели / Воздушные силы

При этом попадание ракет и дронов зафиксировано на 16 локациях, известно и о падении обломков сбитых целей на 4 локациях. В то же время, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве враждебны БПЛА. Соблюдайте правила безопасности,

– призывали в Воздушных силах.

Что известно о последствиях в Киевской и Одесской?

По состоянию на утро известно о 8 пострадавших в Одессе, в их числе ребенок. Два человека госпитализированы. В результате атаки поврежден 24-этажный жилой дом, на нескольких этажах разрушены квартиры, в соседних домах выбиты окна. Также повреждены автомобили, офисные здания и два учебных заведения.

В Бучанском районе на Киевщине мужчина получил осколочное ранение бедра, в Броварском женщина получила обломочные ранения руки и плеча. Обоим оказывается медицинская помощь.

Повреждена гражданская инфраструктура: в Бучанском районе горели складские помещения и поврежден частный дом, в Броварском также пострадал частный дом, а в Бориспольском – склад.