Украина использовала ракеты ПВО на 80 миллионов евро, – Зеленский о ночной атаке по Украине
- Зеленский сообщил, что Украина потратила 80 миллионов евро на ракеты ПВО для отражения ночной атаки.
- Несмотря на дефицит ракет, Воздушные силы Украины уничтожили 342 цели, включая 14 ракет Искандер-М/С-300, 13 крылатых ракет Х-101 и 315 вражеских БПЛА.
Владимир Зеленский сообщил, что Россия продолжает наращивать количество ракет и "Шахедов". Несмотря на это, украинская ПВО продолжает оказывать сопротивление.
Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что заявил Зеленский об атаке россиян 20 января?
По словам Зеленского, в Украине наблюдается дефицит ракет для систем противовоздушной обороны. Несмотря на то, что недавно украинская ПВО получила помощь от партнеров, постоянные обстрелы россиян требуют значительных ресурсов для защиты.
Глава государства добавил, что стоимость ракет, которые были задействованы для отражения атаки, составляет 80 миллионов евро.
Мы боремся за то, чтобы у нас были эти ракеты, потому что каждый день мы теряем наших людей,
– сказал Владимир Зеленский.
Также президент Украины отметил, что для Украины процесс получения ракет для ПВО остается не только дорогостоящим, но и сложным. Несмотря на это, Воздушные силы смогли уничтожить 342 цели, включая 14 ракет Искандер-М/С-300, 13 крылатых ракет Х-101 и 315 вражеских БпЛА.
Что известно о последствиях вражеской атаки на Украину?
Ночью враг атаковал Днепр. По данным ГСЧС, в результате обстрела города пострадали две женщины. В поврежденном здании возник пожар. Также повреждены предприятие, инфраструктура, многоэтажка и автомобили. Службы ликвидируют последствия атаки.
В Киеве 20 января движение метро было изменено из-за проблем с электроснабжением после российского обстрела, но по состоянию на 11:09 движение восстановлено в обычном режиме. Время ожидания поездов на всех линиях метро составляет 5-6 минут, а станции открыты для входа.
Ночью 20 января россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области, что привело к пожарам. Пожары были ликвидированы с помощью специальной техники ГСЧС и двух пожарных поездов Укрзализныци.