Украина использовала ракеты ПВО на 80 миллионов евро, – Зеленский о ночной атаке по Украине

Владимир Зеленский сообщил, что Россия продолжает наращивать количество ракет и "Шахедов". Несмотря на это, украинская ПВО продолжает оказывать сопротивление.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также Приглашение мы получили, но Россия наш враг, – Зеленский о "Совете мира" Трампа

Что заявил Зеленский об атаке россиян 20 января?

По словам Зеленского, в Украине наблюдается дефицит ракет для систем противовоздушной обороны. Несмотря на то, что недавно украинская ПВО получила помощь от партнеров, постоянные обстрелы россиян требуют значительных ресурсов для защиты.

Глава государства добавил, что стоимость ракет, которые были задействованы для отражения атаки, составляет 80 миллионов евро.

Мы боремся за то, чтобы у нас были эти ракеты, потому что каждый день мы теряем наших людей,

– сказал Владимир Зеленский.

Также президент Украины отметил, что для Украины процесс получения ракет для ПВО остается не только дорогостоящим, но и сложным. Несмотря на это, Воздушные силы смогли уничтожить 342 цели, включая 14 ракет Искандер-М/С-300, 13 крылатых ракет Х-101 и 315 вражеских БпЛА.

Что известно о последствиях вражеской атаки на Украину?