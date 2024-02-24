Оккупанты унесли жизнь одного местного жителя, они разрушили его дом. Спасатели показали видео с места трагедии.
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Спасатели рассказали о последствиях атаки в Одессе
В результате вражеской атаки возникло разрушение одноэтажного здания с возгоранием,
– рассказали спасатели.
Они сообщили, что пожар на 50 метрах квадратных ликвидировали. Из-под завалов вытащили пострадавшую женщину, которую в тяжелом состоянии госпитализировали.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал в эфире телемарафона, что 72-летняя женщина провела под завалами почти два часа.
Последствия атаки оккупантов по Одессе: смотрите видео
(Осторожно! Некоторые кадры могут шокировать чувствительных людей)
В результате атаки россиян по Одессе получили ранения три человека. Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что состояние раненых – тяжелое. По его словам, ранены трое женщин:
- женщина 1962 года рождения имеет 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок;
- ее дочь с 1993 года получила тяжелый ожог в 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей;
- ранена 72-летняя женщина, которую вытащили из-под завалов, получила термические ожоги 40% тела и переломы конечностей.
Также из-под завалов изъяли тело погибшего человека. На месте работали психологи,
– рассказали спасатели.
У Одесской областной прокуратуре сообщили, что погиб 70-летний мужчина. По факту нарушения законов и обычаев войны украинская сторона начала расследование.
Прокуратура осматривает место трагедии, устанавливает полный перечень разрушений и повреждений. Также прокуроры принимают меры, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные вооруженными силами России.
Россия атаковала Украину дронами-камикадзе
- Россия еще вечером 23 февраля 2024 года, накануне годовщины полномасштабного вторжения, атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
- Силы обороны Юга Украины еще в ночь на 24 февраля отчитались, что сбили все 12 беспилотников, которыми атаковал враг. В частности, два – над Николаевщиной, по пять – над Кировоградщиной и Одесской областью.
- К сожалению, вреда в Одессе наделал именно один из сбитых дронов, который упал в жилом квартале города. Он вызвал разрушения и возгорания в типичном одесском дворике.
- Предварительно военные писали, что пожар оперативно ликвидировали, однако враги разрушили квартиру, где и погиб хозяин, а его жену спасателям удалось достать из-под завалов. Ранения получили также две жительницы соседней квартиры.