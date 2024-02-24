Оккупанты унесли жизнь одного местного жителя, они разрушили его дом. Спасатели показали видео с места трагедии.

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Спасатели рассказали о последствиях атаки в Одессе

В результате вражеской атаки возникло разрушение одноэтажного здания с возгоранием,

– рассказали спасатели.

Они сообщили, что пожар на 50 метрах квадратных ликвидировали. Из-под завалов вытащили пострадавшую женщину, которую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал в эфире телемарафона, что 72-летняя женщина провела под завалами почти два часа.

Последствия атаки оккупантов по Одессе: смотрите видео

(Осторожно! Некоторые кадры могут шокировать чувствительных людей)

В результате атаки россиян по Одессе получили ранения три человека. Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что состояние раненых – тяжелое. По его словам, ранены трое женщин:

женщина 1962 года рождения имеет 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок;

ее дочь с 1993 года получила тяжелый ожог в 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей;

ранена 72-летняя женщина, которую вытащили из-под завалов, получила термические ожоги 40% тела и переломы конечностей.

Также из-под завалов изъяли тело погибшего человека. На месте работали психологи,

– рассказали спасатели.

У Одесской областной прокуратуре сообщили, что погиб 70-летний мужчина. По факту нарушения законов и обычаев войны украинская сторона начала расследование.

Прокуратура осматривает место трагедии, устанавливает полный перечень разрушений и повреждений. Также прокуроры принимают меры, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные вооруженными силами России.

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