Окупанти забрали життя одного місцевого мешканця, вони зруйнували його дім. Рятувальники показали відео з місця трагедії.

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Рятувальники розповіли про наслідки атаки в Одесі

Внаслідок ворожої атаки виникло руйнування одноповерхової будівлі із загорянням,

– розповіли рятувальники.

Вони повідомили, що пожежу на 50 метрах квадратних ліквідували. З-під завалів витягнули постраждалу жінку, яку в тяжкому стані госпіталізували.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів в ефірі телемарафону, що 72-річна жінка провела під завалами майже дві години.

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Внаслідок атаки росіян по Одесі зазнали поранень троє людей. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що стан поранених – важкий. За його словами, поранені троє жінок:

жінка 1962 року народження має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок;

її донька з 1993 року зазнала важкого опіку в 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток;

поранена 72-річна жінка, яку витягнули з-під завалів, зазнала термічних опіків 40% тіла та переломи кінцівок.

Також з-під завалів вилучили тіло загиблої особи. На місці працювали психологи,

– розповіли рятувальники.

У Одеській обласній прокуратурі повідомили, що загинув 70-річний чоловік. За фактом порушення законів та звичаїв війни українська сторона розпочала розслідування.

Прокуратура оглядає місце трагедії, встановлює повний перелік руйнувань та пошкоджень. Також прокурори вживають заходів, щоб задокументувати воєнні злочини, вчинені збройними силами Росії.

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