Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга, передает 24 Канал. Она также объяснила, почему не озвучивают точное количество ракет, которые удалось сбить сегодня, 26 января.
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Почему не называют количество ракет
По словам Гуменюк, попадание зафиксировали в Винницкой и Одесской областях. Кроме того, продолжается отслеживание ситуации. Силы ПВО продолжают тщательно изучать направления, на которым враг может нанести новые удары.
Также спикер ОК "Юг" подчеркнула, что "абсолютное большинство ракет, которые были запущены, уничтожено ПВО". Впрочем, точного числа пока не называют. И на это есть веские причины.
Мы пока не называем конкретные результаты, потому что еще могут быть новые пуски,
– подчеркнула Гуменюк.
Она отметила, что все еще сохраняется опасность в результате массированного ракетного удара. Напомним, что враг атаковал как с воздуха, так и с моря.
"Целью врага является техногенная катастрофа, они целятся по объектам критической инфраструктуры", – добавила она.
По словам Гуменюк, утром зафиксировали в Черном море группировку, насчитывавшую 11 российских кораблей. Среди них – 3 ракетоносителя, из которых один подводный.
20 ракет типа "Калибр" были направлены и подготовлены для участия в этой ракетной атаке. Мы знаем, что запуск ракет с моря производился, их количество подсчитывается,
– подчеркнула Гуменюк.
Три "Калибра" сбили над Одесщиной
Об этом рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко. По его словам, подразделениям ПВО над областью удалось сбить три ракеты типа "Калибр". Он добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.
Кратко о прилетах на Одесщине
- Во время массированной ракетной атаки прилеты зафиксировали также в Одесской области. В 09:27 корреспонденты "Суспільного" выложили в сеть фото, на котором можно было увидеть дым. Он поднимался в Одесском районе.
- Местные телеграм-каналы сообщили, что в области могло быть 4 – 5 прилетов. Известно, что ракеты, запущенные врагом, кружились в регионе. Они делали это для того, чтобы определить, где расположена ПВО Украины.
- По состоянию на 10:00 стало известно, что частично исчезло водоснабжение в Одессе. Об этом рассказали местные жители.
- В 10:19 поступила информация от главы Одесской районной военной администрации Юрия Крука. По его словам, кафиры попали в два объекта критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
- В то же время, заметим, что ракетный удар по Одесщине стал причиной серьезных проблем с электроснабжением в регионе. Экстренные отключения света могут занять несколько дней. Столько времени понадобится, чтобы стабилизировать систему после атаки.