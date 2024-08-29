Сбиты или упали все БпЛА, повреждения и пожары в Киеве и Черкассах: главное об атаке 29 августа
В ночь на 29 августа российские войска запустили по Украине более 70 "Шахедов" и ракеты. В Харькове, Черкассах и Киеве гремели взрывы.
По состоянию на утро воздушная тревога продолжалась в ряде областей. Все, что известно о последствиях атаки, попадании, падении обломков, рассказывает 24 Канал.
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В трех районах Киева упали обломки
В столичном Голосеевском районе произошло падение обломков на территорию жилой застройки – повреждены окна и двери в многоквартирном доме.
Также обломки зафиксировали и в Днепровском районе на территории жилой застройки – без последствий, сообщает КГВА.
В Деснянском районе из-за обломков в частном домохозяйстве возник пожар в нежилом строении, который оперативно ликвидировали.
Последствия падения обломков в Киевской области / Фото Нацполиции
Зафиксировано возгорание, попаданий в инфраструктуру не было / Фото Нацполиции
В общем, в Киеве информации о пострадавших не поступало.
На Киевщине и в трех районах области падение обломков вызвали пожары травяного настила. Есть информация об одном поврежденном частном доме. Пострадавших среди населения нет,
– отметили в КОВА.
Последствия в Черкасской области
В Черкасской области в результате падения обломков БПЛА на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожар площадью 2 700 квадратных метров на территории предприятия в результате утренней вражеской атаки.
К ликвидации привлекали 75 спасателей и 21 единиц пожарной техники.
Последствия падения обломков в Черкасской области / Фото ГСЧС
Дроны атаковали Никополь
В Днепропетровской области утром враг применил БПЛА по Никополю. По данным главы местной ОВА Лысака, погибших и пострадавших нет.
Впоследствии стало известно, что российские оккупанты атаковали дронами центр Укрпочты в Никополе. В результате повреждено здание почты и 5 автомобилей.
В Харькове перебои со светом
В результате вражеских обстрелов в части некоторых районов Харькова произошли отключения электроснабжения.
"В результате вражеских обстрелов в части некоторых районов города произошли отключения электроснабжения", – говорится в сообщении Харьковоблэнерго.
Указывается, что энергетики уже владеют всей информацией и работают над восстановлением света.
Сбиты или упали все "Шахеды"
Силы обороны сбили 60 из 74 российских дронов-камикадзе "Шахед", еще 14 беспилотников упали, также уничтожены две ракеты Х-59/69 из трех. Оккупанты били еще двумя ракетами неустановленного типа, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
"Шахеды" россияне запустили из районов Приморско-Ахтарска, Курска и Ейска.
В целом, украинская противовоздушная оборона работала в границах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей.