Сбиты или упали все БпЛА, повреждения и пожары в Киеве и Черкассах: главное об атаке 29 августа

В ночь на 29 августа российские войска запустили по Украине более 70 "Шахедов" и ракеты. В Харькове, Черкассах и Киеве гремели взрывы.

По состоянию на утро воздушная тревога продолжалась в ряде областей. Все, что известно о последствиях атаки, попадании, падении обломков, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Действуют как террористы: в Укрэнерго рассказали, как изменилась тактика россиян относительно ударов по энергетике

В трех районах Киева упали обломки

В столичном Голосеевском районе произошло падение обломков на территорию жилой застройки – повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

Также обломки зафиксировали и в Днепровском районе на территории жилой застройки – без последствий, сообщает КГВА.



В Деснянском районе из-за обломков в частном домохозяйстве возник пожар в нежилом строении, который оперативно ликвидировали.



Последствия падения обломков в Киевской области / Фото Нацполиции



Зафиксировано возгорание, попаданий в инфраструктуру не было / Фото Нацполиции

В общем, в Киеве информации о пострадавших не поступало.

На Киевщине и в трех районах области падение обломков вызвали пожары травяного настила. Есть информация об одном поврежденном частном доме. Пострадавших среди населения нет,

– отметили в КОВА.

Последствия в Черкасской области

В Черкасской области в результате падения обломков БПЛА на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожар площадью 2 700 квадратных метров на территории предприятия в результате утренней вражеской атаки.

К ликвидации привлекали 75 спасателей и 21 единиц пожарной техники.

Последствия падения обломков в Черкасской области / Фото ГСЧС

Дроны атаковали Никополь

В Днепропетровской области утром враг применил БПЛА по Никополю. По данным главы местной ОВА Лысака, погибших и пострадавших нет.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты атаковали дронами центр Укрпочты в Никополе. В результате повреждено здание почты и 5 автомобилей.

В Харькове перебои со светом

В результате вражеских обстрелов в части некоторых районов Харькова произошли отключения электроснабжения.

"В результате вражеских обстрелов в части некоторых районов города произошли отключения электроснабжения", – говорится в сообщении Харьковоблэнерго.

Указывается, что энергетики уже владеют всей информацией и работают над восстановлением света.

Сбиты или упали все "Шахеды"

Силы обороны сбили 60 из 74 российских дронов-камикадзе "Шахед", еще 14 беспилотников упали, также уничтожены две ракеты Х-59/69 из трех. Оккупанты били еще двумя ракетами неустановленного типа, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Шахеды" россияне запустили из районов Приморско-Ахтарска, Курска и Ейска.

В целом, украинская противовоздушная оборона работала в границах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей.