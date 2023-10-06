Ночная атака "Шахедами": сколько вражеских дронов удалось сбить

Ночью 6 октября россияне выпустили по Украине 33 "Шахеда". Большинство целей нашим защитникам удалось сбить.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 6 октября 2023 года оккупанты атаковали "Шахедами" из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

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Сколько целей удалось сбить

В общем, ночью россияне выпустили по Украине 33 "Шахеда", которые следовали несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей. Дроны использовали тактику сложных маневров, меняли курс и еще раз шли вдоль линии государственной границы.

Воздушные Силы во взаимодействии с ПВО Сил обороны сбили 25 воздушных целей, в частности, в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей. Для того чтобы отразить атаку, работала истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.

В частности, известно, что:

В Николаевской области сбили 8 "Шахедов",

В Одесской области – 3,

В Днепропетровской области – 1.

Над Черкасской областью – 7.

Из-за атаки врага остановили паромную переправу через Дунай

Силы обороны Юга сообщили, что россияне атаковали пограничную и припортовую инфраструктуру Подунавья: повреждено зернохранилище и занялись несколько грузовых автомобилей. К счастью, люди не пострадали.

В Госпогранслужбе рассказали, что также пришлось временно остановить работу паромного пункта Орловка. Так что паромная переправа пока не работает.

В настоящее время ГНСУ советует выбирать другие пути въезда в Румынию.