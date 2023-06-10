Но оккупанты наносят удары по аэродромам для того, чтобы выбить авиационную компонентную ВСУ. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров.
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"Это свидетельствует о том, что достаточно донимает им наша тактическая авиация. Потерь среди лётного состава, на сколько мне известно, нет. Потерь среди личного состава также нет", – заявил специалист по противовоздушной обороне.
Аэродром – крупный инфраструктурный объект, где расположено много автомобильной техники, в частности, топливозаправщики. Потери в ней – тоже негативный аспект, однако, потерь среди самолетов, по информации специалиста по противовоздушной обороне, нет.
Готовность к ночным атакам
Украина попросила у своих союзников еще больше ЗРК "Patriot", ведь именно этими комплексами надо прикрывать украинские аэродромы.
Враг, в прошлом году еще в начале марта кричал о том, что "вся украинская авиация уничтожена". Сейчас наносит удары по аэродромам,
– отметил Андрей Крамаров.
По его словам, командование Воздушных Сил ВСУ разработало ряд мер по сохранению как летного состава, так и техники. Поэтому к таким ночным ударам Украина готова. При этом критическое поражение они не наносят.
Какие последствия атаки на аэродром "Миргород": смотрите видео
Почему Россия обстреливает "Искандерами" именно ночью
Оккупанты атакуют Украину обычно в промежутке с 2 ночи до 4 часов утра. Именно в это время продолжается активная фаза сна, поэтому внимание ухудшается. Поэтому россияне и пытаются наносить удары именно в этот период.
Враг атаковал аэродром "Миргород" как раз во время масштабной воздушной тревоги. Оккупанты надеялись, что в этот момент авиацию выкатят из ангаров, чтобы она была в первой боевой готовности. Ведь тактическая авиация – это тоже элемент системы противовоздушной обороны, так что украинские пилоты также поднимаются в небо, чтобы перехватить крылатые ракеты и дроны-камикадзе.
Что известно об атаке на аэродром
- В ночь на 10 июня оккупанты атаковали военный аэродром "Миргород" в Полтавской области.
- На аэродроме возник пожар. Соответствующие службы ликвидируют последствия и перевозят технику в безопасные места.
- В результате работы ПВО обломки повредили 8 частных зданий, а также 4 частных авто. Жертв и пострадавших в результате атаки россиян нет.