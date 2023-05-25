Местные жители жалуются вроде бы очередную атаку на Россию. Произошла она поздно вечером на военном аэродроме в Морозовске, что в Ростовской области, передает 24 Канал.
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Местные говорят, что падал самолет
В местных пабликах не могут определиться, что же так хорошо летит к земле: то ли беспилотник, то ли ракета. Как бы то ни было, но этим неизвестным объектом должны были атаковать военный аэродром. И в лучших традициях России его "сбила система ПВО". Другие очевидцы рассказывают, будто падает самолет.
Россияне зафиксировали странный объект в небе над Морозовском: смотрите видео
Интересно, что в других пабликах рассказывают о якобы сбитии тактической ракеты. Мол, ее могли уничтожить вблизи авиабазы военно-космических сил России. Говорят, что к такому выводу эксперты пришли, учитывая характер полета и скорость цели.
Власти говорят, что могли сбить ракету: смотрите видео
Уже даже успели на это отреагировать представители местных властей. Они рассказали, что ПВО якобы удалось сбить украинскую ракету в районе Морозовска. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Аэродром расположен в 300 километрах от линии разграничения: смотрите видео
Обратим внимание на то, что аэродром в Морозовске расположен в почти 300 километрах от линии разграничения.
Заметим, что накануне очень неспокойно было в акватории Черного моря. Там надводными беспилотниками атаковали корабль-разведчик "Иван Хурс".
Минобороны подтвердило атаку
По имеющейся информации, произошло это на рассвете 24 мая. Тогда три надводных дрона атаковали русский корабль-разведчик "Иван Хурс". В минобороны страны-агрессора спешно заявили, что судно уцелело.
Источники в военных кругах рассказали журналистам, что корабль-разведчик нуждается в ремонте. Известно, что корпус судна потерпел поражение. Кроме того, пострадали члены экипажа.
Когда русский разведывательный корабль "Иван Хурс" встретил украинский беспилотник. Действительно, идеальная пара!
– отметили в Минобороны.
К сожалению, сейчас "Иван Хурс" не пополнил статистику потерь врага. Как бы там ни было, свою разведывательную работу судно еще не скоро сможет выполнять.